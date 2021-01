Han hedder Sir Tim Berners-Lee, og han har opfundet internettet i den form, vi kender det nu. Men han er ikke færdig med at opfinde. Han vil genopfinde cyberspace en gang til.

Med en ny idé kaldet Inrupt agter Berners-Lee at løse nogle af de problemer, der har handicappet os med lukkede platforme som for eksempel Facebook.

Input bygger på ideer, der er frembragt via det åbne computerprogram Solid. Der er tale om et internet, hvor den individuelle aktør kan få adgang til enhver service eller personlig data, der bliver opbevaret i 'pods' – personal online data stores – der er kontrolleret af den enkelte bruger.

»Folk har fået nok af ikke at have kontrol af 'siloerne',« siger Berners-Lee i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

Her ses en kopi af den første side, der blev lavet som en www-side. Foto: Fabrice COFFRINI

»Dette nye, opdaterede net vil gøre det muligt for en enkelt person at dele og samarbejde, men den enkelte bruger skal have kontrollen.«

Inrupt har indgået kontrakter med Storbritanniens offentlige sundhedsvæsen, med BBC og med den belgiske region Flandern. Det er pilotprojekter, siger John Bruce, der er administrerende direktør for Inrupt. Han håber, at firmaet kan annoncere mange flere, når vi når frem til april.

Ifølge John Bruce drejer pilotprojektet, der involverer det britiske sundhedsvæsen, NHS, sig om de problemer, der har eksisteret i meget lang tid med at dele de tilsyneladende inkompatible medicinske rapporter.

Med Inrupt bliver det muligt for NHS at give enhver 'en holistisk repræsentation af din medicinske historie'. De forskellige doktorer og andre kan opdatere indholdet, selvom det stadig er i brugerens kontrol.

Opfinderen af World Wide Web, sir Tim Berners-Lee (tv) sammen med sin kone Rosemary. Foto: Ben STANSALL

Det er væsentligt for Inrupt, at man kan få softwareudviklere til at skrive programmer for platformen. Inrupt er, ligesom det originale internet, mest et sæt protokoller for, hvordan maskinerne snakker sammen.