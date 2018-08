De vestlige lande har for mange patienter, der bliver overdiagnosticeret. Det mener en række forskere.

Antallet af unødvendige medicinbehandlinger, lægeundersøgelser og operationer, der sker som følge af en overdiagnosticering, er for højt. Problemet er især gældende i de vestlige lande, herunder Danmark.

Det mener 450 forskere fra 30 lande, der har været samlet i København til konferencen Preventing Overdiagnosis 2018. Det skriver Jyllands-Posten mandag.

Kritikken bakkes op af John Brodersen, læge og professor på Afdeling for Almen Medicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, som påpeger, at overdiagnostisering også sker i Danmark, som systemet er med til at sørge for.

»Hvis du vil være en succesfuld læge, skal du bare behandle så mange som muligt, så hurtigt som muligt. Hvis du skal være en ordentlig læge, skal du til gengæld have mere tid og færre patienter.«

Spørger man Sundhedsstyrelsen, gives et andet svar.

»Jeg kan selvfølgelig ikke sidde og love, at der ikke kan ske fejl, men vi regner med, at lægerne kun foretager undersøgelser, som giver mening for både samfundet og den enkelte patient,« siger Henrik Stig Jørgensen, enhedschef for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen.

Der findes ikke tal på antallet af overdiagnosticeringer i Danmark.