Indlandsisen i Grønland og Antarktis smelter så hurtigt, at det følger det værste af FN’s scenarier for verdenshavenes stigning. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Hvis den udvikling fortsætter i samme tempo, vil det følge FN's klimapanel IPCC’s seneste store klima-rapport betyde, at vandstanden i verdenshavene vil stige med op mod 40 centimeter inden år 2100, alene som følge af smeltevand fra iskapperne.

Tidligere har den øgede temperatur i verdenshavene været årsag til den stigende vandstand, fordi varmen har fået vandet til at udvide sig og fylde mere.

Men udviklingen indenfor de seneste fem år har gjort afsmeltning til hovedårsagen til vandstandsstigninger, skriver DMI ifølge Videnskab.dk.

»Det er ikke kun Antarktis og Grønland, som får vandet til at stige. I de senere år er tusindvis af mindre gletsjere og iskapper overalt på Jorden begyndt at smelte eller helt forsvinde,« siger Ruth Mottram i en nyhedsopdatering fra DMI, skriver Videnskab.dk.

Ruth Mottram er klimaforsker ved Nationalt Center for Klimaforskning.

Et studie peger på, at alene smeltevand midt i århundredet vil eksponere omkring 50 millioner mennesker årligt for oversvømmelser, hvis isen fortsætter med at smelte, i det tempo den gør nu, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Det er blandt andet den globale opvarmning, der har sat fart i afsmeltningen af Indlandsisen.

Sidste år mistede Grønland alene 533 milliarder ton is - den største mængde nogensinde målt.

Det svarer til, at seks olympiske svømmebassiner løber ud i havene hvert sekund, og den afsmeltning var ansvarlig for 40 procent af den globale vandstigning i 2019.

Der er altså brug for helt nye modeller og beregninger, som opsætter nye scenarier for afsmeltningen i Arktis og verdenshavenes stigning, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

En ny, stor rapport, som sætter endnu mere fokus på afsmeltningen og den nuværende katastrofale udvikling, udkommer ifølge IPCC i løbet af næste år.

