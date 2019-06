For nogen er det en daglig rutine.

Vækkeuret ringer, den glohede kaffe hældes ned, og et par minutter senere sidder man med spredte ben og kigger på sin smartphone.

Men er der ren faktisk en videnskabelig forklaring på, hvorfor kaffe fungerer som et varmesøgende missil med kurs mod dine tarme?

Det har Videnskab.dk sat sig for at undersøge, men det viser sig faktisk, at svaret ikke er ligetil.

For i Videnskab.dk's rundringning til en lang række forskere kan ingen rigtigt give det gyldne svar.

De fleste af dem er dog helt enige om, at der er en sammenhæng mellem kaffe og umiddelbar afføringstrang.

»Kaffe er en aminosyreopløsning, så jeg kunne forestille mig, at det stimulerer på en eller anden måde – måske via cholecystokinin (et hormon, som produceres i tyndtarmen, red.). Men jeg ved det ikke. Der er ingen tvivl om, at der er mange, som drikker kaffe om morgenen for at få gang i maven, og som ikke kan klare sig uden,« siger Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, der er professor fra Medicinsk Gastroenterologi på Syddansk Universitet.

Flere af forskerne understreger også, at der generelt ikke er lavet særlig meget forskning på området, og at de få udenlandske studier, der er lavet, beror på alt for få forsøgspersoner.

Et af studierne er fra 1990, og her undersøgte man 92 yngre personer, hvoraf 29 procent af dem kunne oplyse, at kaffe gav dem afføringstrang.

Men igen kunne man ikke komme med et entydigt svar på, hvorfor det rent faktisk er tilfældet.

Og sådan bliver det ved.

Ingen forskere kan pege på et bestemt stof, der sætter gang i dine tarme, men én ting er altså sikker: Der er en sammenhæng.