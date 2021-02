Huskatte er rovdyr, og når de fanger fugle og mus, er de med til at lægge pres på naturen.

Men man kan afhjælpe noget af det pres, som Kisser lægger på naturen, hvis man køber foder med kød i og leger med den i 5-10 minutter om dagen, viser et nyt, engelsk studie.

Det skriver the Guardian ifølge Videnskab.dk.

I studiet bestod legen af, at ejerne trak en snor rundt med en fjer i enden, indtil de til sidst kastede en muselignende bamse ned til katten, så den havde en fornemmelse af at have fanget noget.

300 katte, der ofte jagede, deltog i studiet, som også inkluderede en kontrolgruppe.

»Katte kan godt lide spændingen ved jagten,« siger professor Robbie McDonald fra University of Exeter til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

»Det, vi gjorde, var at prøve at få dem til at stoppe ved at adressere nogle af deres behov eller ønsker, før de går ud for at jage. Vores studie viser, hvordan man uden at være restriktiv eller invasiv kan ændre, hvad kattene selv har lyst til at gøre,« siger professoren til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Leg reducerede drabene på små pattedyr med en fjerdedel ifølge studiet.

Kostændringen fik kattene i forsøget til at slå en tredjedel færre mus og fugle ihjel. Det meste kattefoder består af planteprotein, og forskerne er endnu ikke sikre på, hvorfor kødindholdet får kattene til at jage mindre, men det kan skyldes, at de mangler vigtige næringsstoffer.

Desuden fandt studiet, at halsbånd i stærke farver reducerede kattenes drab på fugle med 42 procent, mens hålsbåndene dog ikke nedsatte drabene på pattedyr.

Dette kan skyldes, at katte typisk jager fugle om morgenen, mens kattene typisk jager pattedyrene, når det er mørkt, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

