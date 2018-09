Udbredelsen af den norske Hjortelusflue er stigende. Den er faktisk tæt på ustoppelig, hvis man spørger afdelingsdirketøren i det norske intitut for folkesundhed.

Det skriver Dagbladet.

»Stikket kan klø intenst i 14-20 dage, og i ekstreme tilfælde kan kløen vare i et år,« forklarer Petter Bøckman fra Naturhistorisk museum i Norge til Dagbladet.

Den har indtil videre spredt sig ud over store dele af Norge, Sverige og Finland - og så er den også i Danmark.

»Den er helt sikkert i Danmark. Jeg så dem i Dyrehaven i går, fordi der er så mange hjorte,« fortæller Jes Aagaard, naturvejleder i Naturstyrelsen, til B.T.

Selvom den primært tiltrækkes af hjorte, råvildt, elge og lignende, så bider den også mennesker.

Sommervarmen har betydet, at fluen har haft de bedste omstændigheder til at modnes i pubben, og den har derfor spredt sig yderligere i år.

Men selvom Hjortelusfluen har nydt sommeren, så er den ikke mere end almindeligt udbredt i Danmark. Det overrasker Jes Aagaard.

Jes Aagaard, Naturvejleder i Naturstyrelsen. Foto: Naturstyrelsen Vis mere Jes Aagaard, Naturvejleder i Naturstyrelsen. Foto: Naturstyrelsen

Fakta Når Hjorelusfluen bider mennesker Først finder den en sted, hvor den kan spise i fred. Det kan være i dit hår eller under dit tøj. Den smider så sine vinger, for dem har den ikke brug for længere. Så begynder den at bide dig for at få adgang til dit blod,. Til sidst suger den dit blod, og det gør den indtil du fjerner den. Den er lettest at fjerne med en kam, hvis den har sat sig i dit hår. For modsat en flåt, så graver den ikke sit hoved ind i huden. Kilde: Jes Aagaard, naturvejleder i Naturstyrelsen.

»Jeg havde forventet, at vi ville få flere problemer med den, fordi hjorte- og råvildtbestanden i øjeblikket bliver større,« forklarer han.

Dog forventer Jes Aagaard, at vi Danmark vil mærke mere til fluen de kommende år.