Med alderen kan man nemt blive en anelse forvirret. Det gælder åbenbart også for hajer.

Den 50 år gamle hvidhaj, Nukumi, der er vant til at bevæge sig op og ned langs den amerikanske Østkyst, er kommet til at svinge den forkerte vej og kan ende i Europa. Det skriver The Independent.

Hajen, der er fem meter lang og vejer tre ton, bliver med en gps-sender fulgt af forskere fra organisationen Ocearch.

Normalt svømmer hajerne nord/syd, men forskerne har opdaget, at den gamle hvidhaj har retning mod øst og er kommet foruroligende langt ud i Atlanterhavet.

Den 22. februar forlod Nukumi kysten udfor North Carolina, og siden har den rejst næsten 9.000 kilometer.

På Ocearchs hjemmeside kan man se, at Nukumis senest registrerede placering var den 11. april, hvor hun lå midt i Atlanterhavet midt imellem østkysten af staten Georgias og Marokkos kyst. Men ifølge Bob Hueter, der er chefforsker hos Ocearch, har Nukumi nu krydset den midtatlantiske ryg.

Hun har været undervejs i to måneder og har kurs mod britisk farvand, men befinder sig stadig 3000 kilometer fra den britiske kystlinje.

»Hun er nu nærmere på den britiske kystlinje end på den amerikanske kyst, så hun kan nå frem til britisk farvand. Alligevel tror vi ikke, at hun kommer til at gøre det, for det er vældig sjældent, at hvidhajer befinder sig der,« siger Bob Hueter til The Independent.

Der findes ingen billeder af Nukumi, men dette er en anden hvidhaj, der i 2012 svømmede ud for Mexicos kyst. Foto REUTERS. Foto: HANDOUT Vis mere Der findes ingen billeder af Nukumi, men dette er en anden hvidhaj, der i 2012 svømmede ud for Mexicos kyst. Foto REUTERS. Foto: HANDOUT

Et andet bud er, at hun ender ved den portugisiske øgruppe Azorerne, hvor fra hun så drejer af og ender i Middelhavet – eller at hun formår at lave en U-vending og får vendt snuden mod hjemlige vande.

Men selv for forskerne er hajers veje uransagelige, så som Hueter siger det, er der ikke andet at gøre end at vente på næste gang Nukumis gps-sender er tæt nok på overfladen til, at forskerne kan få et praj om hendes retning.

Forskerne er mest bekymrede for, om det store dyr kan komme til skade. I det farvand, hun nu bevæger sig i, kan hun komme i karambolage med fiskere og især deres kroge eller trawl, og det 'kan være en alvorlig trussel mod hendes liv', mener Bob Hueter.

Det er bare anden gang i verdenshistorien at en hvidhaj krydser Atlanterhavet. Sidste gang det skete var i 2014, da hajen Lydia endte i vandet ud for Portugal.