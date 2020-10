Verdens dybest dykkende hval har overrasket de videnskabsfolk, der holdt øje med dens bedrifter ud for den amerikanske delstat North Carolina.

En småhovedet hval satte nemlig en ny rekord for dykningen, der normalt varer omkring en times tid, ifølge det amerikanske Duke University. Det skriver Sky News.

En af hvalerne forsvandt under vandet i tre timer og 42 minutter i sin jagt efter blæksprutter. Og den kom ikke op efter luft under dykningen.

Den tidligere rekord, der er blevet sat af den samme art, er fra 2014 og er på cirka to timer.

Denne småhovede hval har fået en tagning på rygfinnen. Foto: REUTERS / Erin A. Falcone / Cascadia Vis mere Denne småhovede hval har fået en tagning på rygfinnen. Foto: REUTERS / Erin A. Falcone / Cascadia

Eksperterne tror, at den småhovedede hval er i stand til at holde sig så længe under vandet, fordi den har store mængder af ilt med sig. Den kan også sætte sit hjerte til at slå færre gange, og den har en lav metabolisme.

Det er svært at studere de småhovedede hvaler, for de opholder sig ikke længe ved overfladen.

»De bruger typisk kun omkring to minutter ved overfladen mellem dykkene,« siger Jeanne Shearer, der studerer marineøkologi ved Duke University.

»Dybden på deres dyk ligger i gennemsnit på 1.400 meter, og de varer omkring en time, mens de æder deres føde på bunden af havet.«

»Det er forbavsende, at de kan dykke så dybt. De kan modstå presset og være dernede så længe med så kort tid til at komme sig.«