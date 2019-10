Hvis du vil være med til at bestemme, hvad Danmarks helt egen planet skal hedde, er det nu, du skal til tasterne.

Det er i forbindelse med fejringen af den Internationale Astronomiske Unions (IAU) 100 års jubilæum, at alle nationer har fået tildelt en planet, som de kan give et navn.



Det skriver Videnskab.dk.

'Danmarksplaneten' er en exoplanet, hvilket betyder, at den kredser om en anden stjerne end vores Sol. Udover at finde et navn til exoplaneten skal danskerne også navngive stjernen, den kredser om.

Lige nu hedder stjernen og exoplaneten henholdsvis HAT-P-29 og HAT-P-29b.

Den Internationale Astronomiske Union i Danmark har nedsat en komité til navngivningen, og den har modtaget hele 860 navneforslag.

Komiteen har nu udvalgt 5 navne, med tilhørende beskrivelser, til både stjernen og exoplaneten, som danskerne kan stemme på.

Navnene kommer i par med stjernen nævnt først:

Hygge og Lykke

Begge er noget, Danmark er blevet kendt for ude i verden.

Et af H. C. Andersens eventyr. (H.C. Andersen-navnet er allerede optaget, da han har lagt navn til en asteroide).

Der er allerede en asteroide, som hedder Tycho Brahe, men den danske skrivemåde Tyge er tilstrækkeligt forskellig, og man kan samtidig mindes Brahes lillesøster, som også blev astronom.

Fordi exoplaneten er opdaget af astronomer fra Københavns Universitet.

Disse navne er plukket fra ildverdenen i den nordiske mytologi, hvor Surt er hersker over ildlandet Muspelheim. Stjernen og exoplaneten er nemlig meget varmere end vores Sol og Jorden

Du kan afgive din stemme her.