Et motionsløb i naturen nær den californiske kyst er måske årsagen til, at en kvinde er blevet inficeret med en sjælden parasitisk øjenorm.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Ifølge en rapport, der er blevet publiceret i tidsskriftet Clinical Infectious Diseases, er kvinden kun den anden person nogensinde til at blive inficeret med en øjensygdom, der normalt rammer køer.

Lægerne ved ikke med sikkerhed, hvordan kvinden er blevet inficeret. De mener, at det sandsynligvis er sket undervejs i det såkaldte trailløb. Her løb kvinden nemlig direkte ind i en stor sværm af fluer.

Efter løbeturen var kvindens højre øje irriteret. Da hun skyllede øjet, afslørede det en næsten halvanden centimeter lang øjenorm.

Hele tre orme af arten Thelazia gulosa (T. gulosa) havde fundet vej til kvindens højre øje.

Det er anden gang inden for to år, at et menneske bliver inficeret med T. gulosa. Sagen kan derfor indikere en 'voksende zoonose-sygdom' (en sygdom, der hopper fra dyr til mennesker), skriver forfatterne til casestudiet.

Årsagen kan måske være, at T. gulosa infektioner er blevet mere almindelige blandt huskøer. Der er dog ingen officielle målinger af T. gulosa-tilfælde, og derfor ved forskerne ikke, om antallet af inficerede køer er stigende.

Foto: Richard S. Bradbury, et al. / Clinical Infectious Diseases 2019 Vis mere Foto: Richard S. Bradbury, et al. / Clinical Infectious Diseases 2019

Forfatterne bemærker også, at ormene var ved at udvikle æg, og det indikerer, at mennesker er egnede værter til reproduktion af T. gulosa.

