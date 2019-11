Hvis du nogensinde har været vild med ridning, så er der en vis sandsynlighed for, at dit værelse på et tidspunkt i din opvækst har været tilplastret med plakater af heste.

Det har du ikke nødvendigvis fra fremmede. Et nyt studie viser nemlig, at hesten var stærkt overrepræsenteret, når vores forfædre skulle udsmykke deres vægge. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Opdagelsen har skabt undren.

For hvor din fascination af heste kan forklares med, at du måske selv har gået til ridning, så er hulemalerierne faktisk lavet tusindvis af år, før mennesket formåede at tæmme hesten og ride selv - noget, som ifølge tidligere forskning skete for omkring 5.500 år siden.

Hesten var heller ikke det dyr, som vores forfædre foretrak at jage, så det er svært at forklare, hvad der helt præcis har skabt menneskets fascination for heste.

Georges Sauvet, der forsker i forhistorisk kunst ved Toulouse Universitet, har baseret sit studie på 4.700 tegninger fra hulemalerier i Spanien og Frankrig, som er mellem 12.000 og 30.000 år gamle.

Tegningerne afslører, at næsten 30 procent af alle de dyr, som optræder på de forhistoriske hulemalerier i Europa, er heste, mens der i mere end tre fjerdedele af de steder, hvor der findes hulemalerier, også er tegnet mindst én hest.

Georges Sauvet pointerer, at afbildningerne af hestene for det meste er blevet tildelt meget prominente pladser.

»De valgte højtplacerede steder med stor synlighed, når de tegnede heste. Det er, som om de har gjort det, for at vise at hesten var rangeret over de andre dyr,« forklarer han til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Ved et hulemaleri i Frankrig er der eksempelvis malet en 2,70 meter lang hest i loftet.

Sauvet vurderer, at hesten kan have fungeret som en slags mytisk figur for vores forfædre.

April Nowell, der er arkæolog ved University of Victoria i Canada, og som ikke har taget del i forskningen, mener dog ifølge ScienceAlert, at Sauvet med denne vurdering går lidt for langt.

Hun medgiver dog, at forskningen påviser en interessant tendens, selvom det på nuværende tidspunkt er svært at forklare, hvorfor vores forfædre har tegnet så mange heste.

