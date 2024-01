Henriette Ergemann var næstformand i Nye Borgerlige i 13 døgn. Nu siger hun, at hun gerne vil tilbage til det kriseramte parti, hvis hun er velkommen.

»Ja, jeg overvejer kraftigt at vende tilbage. Det gør jeg fordi, at jeg har fået flere henvendelser fra partimedlemmer, som gerne ser, at jeg vender tilbage,« siger Henriette Ergemann og fortsætter:

»Hvis partiets bagland ønsker det, så vil gerne komme tilbage,« siger hun.

Henriette Ergemann blev valgt som næstformand for Nye Borgerlige 7. februar sidste år på samme partimøde, hvor Lars Boje Matthiesen blev valgt som partiformand.

13 døgn senere trak hun sig fra posten igen.

Dagen efter Ergemanns udnævnelse kunne B.T. fortælle, at Ergemann på sociale medier havde kommet med kontroversielle udtalelser om, at hun fik blødningsforstyrrelser, når hun havde været i selskab med personer, som havde fået en vaccination mod corona.

I tiden efter fandt både B.T. og Ekstra Bladet frem til en række andre udsagn, som vakte opsigt. Blandt andet at coronavaccinerne har »skadet mange tusind mennesker« og at Socialdemokratiets Karen Hækkerup er »sindssyg kælling,« som skal »i fængsel for mord på uskyldige børn.«

B.T. afslørede desuden, at Ergemann i første omgang blev afvist som folketingskandidat i Nye Borgerlige, hvilket netop var begrundet i hendes kontroversielle holdninger. Hun fik dog lov at stille op til sidst.

I dag er Henriette Ergemann ked af de udsagn.

»Hvis jeg kunne gøre noget om i dag, så ville jeg have udtrykt mig på en anden måde. Det skrev jeg også, da jeg trak mig som næstformand,« siger Ergemann og fortsætter:

»Men jeg var kritisk overfor håndteringen af corona og er det stadig. Jeg mener det var et overgreb på befolkningen. Eller i hvert fald et indgreb i folks frihed, når man for eksempel lod skolebørn blive hjemme fra skole. Det har gjort stor skade på mange,« siger hun.

Henriette Ergemann kan gå hen og være et meget stærkt kort for Nye Borgerlige, som i øjeblikket ikke har nogen medlemmer i Folketinget og derfor ikke er opstillingsberettigede til næste valg.

Ergemann er nemlig suppleant for Peter Seier Christensen, som er syg med både stress og kræft. Hvis Peter Seier Christensen beslutter sig for at forlade Folketinget efter han er blevet løsgænger, så går pladsen til netop Henriette Ergemann.

Og den plads tager hun imod, hvis det bliver aktuelt.

»Ja, det gør jeg selvfølgelig. Det er jo mit mandat, hvis Peter Seier Christensen forlader Folketinget og jeg har jo fået stemmerne på Nye Borgerliges politik og som kandidat for partiet,« siger hun.

Ergemann mener, der er brug for Nye Borgerlige i dansk politik.

»Jeg håber vi kan komme tilbage, for der er brug for Nye Borgerlige i det politiske landskab, men det er klart, at det vil være et kæmpe arbejde. Den vigtigste opgave bliver at genoprette tilliden til vælgerne,« siger hun.

Lørdag aften samledes cirka 100 medlemmer af Nye Borgerlige på Skævinge Kro i Nordsjælland. Her var blandt andet partiets EU-kandidat Martin Henriksen central, da han har erklæret at han gerne vil være formand, såfremt han kan finde opbakning til det.

Han siger også til B.T. at han regelmæssigt har haft samtaler med Henriette Ergemann. Han bliver dog ikke så konkret.

»Hvis jeg bliver formand, så er min tilgang den, at alle der vil bidrage positivt, de skal have lov at være med. Det betyder også, at tidligere uvenskab og udtalelser, der måske ikke var helt indenfor skiven, det må vi komme over,« siger han.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen spår dog ikke Nye Borgerlige den store fremtid i dansk politik efter Pernille Vermunds afgang.

»Partiet er i så dyb krise, som man overhovedet kan komme i,« siger han og fortsætter:

»Det er meget usandsynligt, at partiet kan blive valgt ind i Folketinget til næste valg,« siger han.

