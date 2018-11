Vidste du, at man kan lide af et knust hjerte?

»Knust hjerte-syndromet rammer i udtalt grad kvinder,« siger hjertelæge Christian Lange i en pressemeddelelse.

Han forklarer, at det primært skyldes sorg ved dødsfald og emotionelle kriser. Det kan for eksempel være, hvis man går fra sin kæreste.

Det vil vise sig som fysiske smerter i brystet, ændret hjerterytme og stakåndethed.

»Mange tror, at de er tæt på et hjerteanfald,« siger Christian Lange.

Faktisk kan man i svære tilfælde se på hjertet, at man har været udsat for en følelsesmæssig nedtur. Det ændrer simpelthen form.

»Belastningen opstår især for kvinder efter overgangsalderen – det menes at have sammenhæng med de kvindelige kønshormoner – og det drejer sig i øvrigt om sunde kvinder,« forklarer hjertelægen.

Det er hjernen, der registrerer en følelse af at være emotionelt udsat. Den sender et signal ud, der fortæller kroppen, at noget er galt. Det sætter gang i produktionen af stresshormoner, der skal bekæmpe tilstanden.

Det får hjertet til at banke hurtigere - og ja - så kan man ende med et knust hjerte. Bogstaveligt talt. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med hjertemedicin.

»Det er svært at sætte præcise tal på, hvor mange af vore patienter der lider af knust hjerte-syndromet, når de opsøger os. Symptomerne er jo ikke forskellige fra de generelt observerede for hjerte-kar-sygdomme,« konstaterer Christian Lange, der er overlæge på specialhospitalet Hjertelaege.dk.