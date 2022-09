Lyt til artiklen

En dag kan det måske redde Jorden fra udryddelse.

De fleste har formentlig set filmen Armageddon, hvor Bruce Willis og Ben Affleck spiller arbejdere på en boreplatform, som bliver sendt ud i rummet for at plante en atombombe på en asteroide, der truer med at ramme Jorden med katastrofale følger.

Mandag bliver en stor del af scenariet faktisk til virkelighed.

Her vil NASA således smadre et rumfartøj ind i banen på en – i dette tilfælde mindre og harmløs – asteroide millioner af kilometer væk fra Jorden.

Rumfartøjet DART ('Double Asteroid Redirection Test') vil ramme asteroiden med cirka 22.500 km/t.

Håbet er, at man dermed kan få asteroiden til akkurat at ændre bane – så vi ved, at det kan lade sig gøre, hvis vi sidenhen skulle spotte en asteroide, som faktisk har retning mod os.

Det er første gang nogensinde, at vi fra Jordens side tester muligheden for at redde planeten i tilfælde af en truende kollision.

»Jeg elsker, når videnskaben kan have en virkning på Jorden, siger Thomas Zurbuchen, som leder NASAs mission, til Associated Press.

»Og for mig føltes det bare som om der var et hul eller et uopfyldt behov og potentiale til virkelig at vise, hvordan vores viden om asteroider og så videre virkelig kan hjælpe mennesker på Jorden,« siger Thomas Zurbuchen desuden.

DART-fartøjet blev sendt ud på sin mission tilbage i november måned, og missionen har kostet 325 millioner dollar, hvilket svarer til cirka 2,5 milliarder danske kroner.