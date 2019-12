Alle med bare lidt omløb i pæren ved, at passwordet 1-2-3-4-5 ikke er det sværeste at gætte.

Alligevel ligger det numeriske password i toppen af en ny liste over de passwords, der oftest indgår i sager om datalæk.

Forskere fra selskabet Nordpass, et passwordfirma, der blandt andet står bag appe NordVPN, har sat sig for at lave en liste over de mest brugte og usikre passwords.

Listen er udarbejdet på baggrund af en database med over 500 millioner passwords, der indgik i sager om datalæk i 2019.

Årets 100 dårligste kodeord: 12345

123456

123456789

test1

password

12345678

zinch

g_czechout

asdf

qwerty

1234567890

1234567

Aa123456.

iloveyou

1234

abc123

111111

123123

dubsmash

test

princess

qwertyuiop

sunshine

BvtTest123

11111

ashley

00000

000000

password1

monkey

livetest

55555

soccer

charlie

asdfghjkl

654321

family

michael

123321

football

baseball

q1w2e3r4t5y6

nicole

jessica

purple

shadow

hannah

chocolate

michelle

daniel

maggie

qwerty123

hello

112233

jordan

tigger

666666

987654321

superman

12345678910

summer

1q2w3e4r5t

fitness

bailey

zxcvbnm

fuckyou

121212

buster

butterfly

dragon

jennifer

amanda

justin

cookie

basketball

shopping

pepper

joshua

hunter

ginger

matthew

abcd1234

taylor

samantha

whatever

andrew

1qaz2wsx3edc

thomas

jasmine

animoto

madison

0987654321

54321

flower

Password

maria

babygirl

lovely

sophie

Chegg123

De 100 passwords er rangeret efter, hvor ofte de bliver brugt, og hvor lette de er at gætte.

De første tre passwords indgik i 6.348.704 sager om datalæk, hvilket ifølge Forbes afslører, at de er chokerende usikre, svage og totalt forudsigelige.

Men der er også mange overraskende bud på svage passwords, blandt andet navnene 'Buster' og 'Amanda'.

Ordene 'I love you' og 'fuck you' er også populære på listen.