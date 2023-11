Den 'farligste asteroide' i hele solsystemet skal nu undersøges nærmere.

Svarene kan kaste nyt lys over en af videnskabens helt store gåder:

Hvordan Jorden i sin tid blev skabt.

Det skriver Sky News.

Det var OSIRIS-REx, som tog prøven fra asteroiden Bennu med tilbage til Jorden. Foto: Nasa Nasa/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Det var OSIRIS-REx, som tog prøven fra asteroiden Bennu med tilbage til Jorden. Foto: Nasa Nasa/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er nogle bittesmå prøver fra asteroiden Bennu, som nu skal nærstuderes af forskere fra det britiske Natural History Museum.

Og det ser de i den grad frem til.

»Vi er meget begejstrede over at have modtaget en prøve fra asteroiden Bennu, fordi vi tror, denne asteroide stammer tilbage fra vores solsystems spæde begyndelse, da solsystemet og planeterne blev formet for 4,5 milliarder år siden,« siger Sara Russel, som er professor Natural History Museum og kommer til at stå i spidsen for forskerholdet, som skal undersøge asteroideprøven.

Bennu kredser om Solen med en afstand på 120 millioner kilometer.

Forskere vurderer, at den potentielt kan komme til at skade Jorden, og derfor kaldes Bennu 'den farligste asteroide i solsystemet', lyder det fra Natural History Museum.

Det er Nasas Osiris-Rex rumsonde, som i september, tog prøver fra Bennu. Flere andre forskerhold har også fået tilsendt små samples med henblik på nærmere undersøgelser.