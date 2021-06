Det store hvide spind på træerne ligner mest af alt en uhyggelig rekvisit fra en gyserfilm, men det er altså bare et helt almindeligt naturfænomen, som godt nok har spredt sig over hele landet denne sommer.

Spinnet på træerne skyldes en larve, der er i gang med at angribe og indhylle træerne.

Det er nærmere bestemt spindelmøl-larven, der blev klækket ud i foråret, som nu er i gang med at spise af træet.

»De står pakket ind i stort candyfloss-spind og ligner en besværgelse fra en Harry Potter-tryllestav. Det ser fuldstændig fantastisk ud,« fortæller naturvejleder Jes Aagaard til TV 2 Øst.

Når larverne så har tømt det ene træ for løv, så forsøger de at finde et nyt træ. Og sådan bliver det ved, indtil larverne på et tidspunkt forpubber sig i spindet, og til august flyver de ud som spindemøl.

Fænomenet er dog særlig fremtrædende i år, mener naturvejlederen. Præcis hvad det skyldes, kan han dog ikke sige.

Men har du lyst til at opleve fænomenet, skal du opsøge tjørne-, hæg- og frugttræer, som larverne er særligt glade for.

Hvis du derimod er mindre begejstret for fænomenet, for eksempel fordi det er dine egne træer i baghaven, der er ramte, så foreslår naturvejlederen, at du tager en kost eller rive og med den slår hul på spindet. Så kan de insektædere fugle nemlig klare resten.