Det er nok de færreste, der ligefrem drømmer om at drikke forurenet vand med pesticid- og kemikalierester.

Ikke desto mindre så viser rekord mange danske vandboringer spor af netop den slags uønskede forureninger i grundvandet. Men forskere fra Syddansk Universitet i Odense har måske løsningen på problemet.

»Vi bliver bedre og bedre til at finde mindre og mindre koncentrationer af kemiske stoffer i vand,« siger postdoc James McPherson fra Institut for kemi, fysik og Farmaci og fortsætter:

»De udgør måske ikke nogen direkte, umiddelbar trussel, men vi kan ikke vide, hvad langtidseffekten af at være eksponeret for dem er. Derfor interesserer det mig at udvikle metoder til at fjerne mikroforurening fra drikkevand.«

Sammen med blandt andre professor Christine McKenzie har James McPherson nu udviklet en helt ny metode til at rense vand for mikroforurening.

Der er dog lange udsigter til, at forskernes løsning kan tages i brug på rensningsanlæggene.

»For det første er det molekyle, som vi har lavet til at angribe kulstofmolekylerne, ikke let at lave. For det andet er det ikke let at genbruge. Og for det tredje er det ikke sådan lige at opskalere et laboratorieresultat til anvendelse i rensningsanlæg. Det er jo enorme mængder vand, der skal arbejdes med,« siger James McPherson.

Men hvis det en dag lykkes at skalere metoden op, så vil man kunne fjerne rester af pesticider, hormoner, medicin og andre kemikalier fra drikkevandet og stå tilbage med kokkesalt og co₂ som eneste biprodukter.