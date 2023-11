Minus 35 procent.

Så meget volumen har ishylderne i det nordlige Grønland mistet siden 1979.

Det konkluderer en gruppe forskere, som har undersøgt gletsjerne ved hjælp af tusindvis af satellitbilleder og klimamodeller.

Resultatet af deres undersøgelser er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications og refereret i både The Washington Post og CBS News.

Og konklusionerne er skræmmende:

Det seneste halve århundrede har ishylderne mistet mere end en tredjedel af deres volumen på grund af de stigende temperaturer.

Forskerne forudser, at det kan få »dramatiske konsekvenser med hensyn til stigningen i havniveauet,« hvis det fortsætter.

De enorme flydende ishylder i det nordøstlige Grønland har nemlig en vigtig funktion i forhold til at sørge for, at havene ikke stiger.

Tre af Grønlands ishylder er allerede kollapset, og nu er der kun fem tilbage.

Det er forskere fra både Frankrig, USA og Danmark, der står bag forskningen.