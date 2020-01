Der er ingen tvivl om, at kunstig intelligens er kommet for at blive, og at den da også i nogle tilfælde er hurtigere end den menneskelige hjerne.

Det er således også tilfældet for det system, som Google Health har lavet til at scanne efter brystkræft.

Systemet, der bygger på kunstig intelligens, kan ifølge en undersøgelse identificere brystkræft langt mere præcist og hurtigt end menneskelige radiologer.

Således lyder det i hvert fald i en artikel udgivet i det videnskabelige tidsskrift Nature, skriver CNN.

Heri påviser eksperter fra Google Health og universiteter i Storbritannien og USA, at den af Google udviklede kunstige intelligens kan reducere både falske positiver og negativer.

Altså de tilfælde, hvor patienter bliver fejlinformeret om, hvorvidt de har sygdommen eller ej. Og den kunstige intelligens kan altså gøre dette hurtigt, selvom den har færre informationer at arbejde med.

Den tager nemlig udelukkende udgangspunkt i mammografier, hvorimod en uddannet person også vil have adgang til sygdomshistorik.

Undersøgelsen er blevet lavet med udgangspunkt i omtrent 120.00 mammografier, som også er blevet kontrolleret af to radiologer.

Den kunstige intelligens formåede til sammenligning med radiologerne at reducere antallet af falske positiver med 5,7 procent i USA og 1,2 procent i Storbritannien. Også antallet af falske negativer blev reduceret med henholdsvis 9,4 procent i USA og 2,7 procent i Storbritannien.

Professor Ara Darzi, der er direktør hos Cancer Research UK Imperial Centre og en af eksperterne bag undersøgelsen, havde ikke regnet med et så godt resultat.

»Dette er en af de opdagelser, du pludseligt står med i din hånd, og som kan ændre måden vi levere screeninger og gøre den mere nøjagtigt,« siger han til mediet.

Han henviser ligeledes til, at tilgangen er mere effektiv og tidsbesparende end den, der bruges i dag.