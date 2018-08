Føler du dig lidt svimmel? Har du en underlig smerte i benet? Dårlig mave måske?

Så er din første reaktion - som så mange andres - måske at gå på internettet og google dit symptom.

Nu har et hold australske sundhedsforskere undersøgt, om vores hang til selvdiagnosticering på nettet har en betydning for vores lægebesøg, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk

Forskerne har således indsamlet data fra 400 anonyme patienter på 2 forskellige lægeklinikker i Australien.

Ikke overraskende viste det sig, at lidt over en tredjedel af patienterne havde lagt vejen forbi Dr. Google for at få en diagnose, inden de tog ind på klinikken.

Mere overraskende var det til gengæld, at den hurtige selvdiagnose ifølge patienterne selv havde en positiv effekt på deres lægebesøg.

»Nogle patienter meddelte, at de var i stand til at stille bedre spørgsmål, kommunikere mere effektivt og forstå sundhedspersonalet bedre (hvis de havde undersøgt symptomer på nettet inden, red.)«, skriver forskerne i studiet.

Dog findes der tilsyneladende en psykologisk ulempe, da 40 procent af patienterne svarede, at de blev mere bekymrede og ængstelige af at konsultere nettet først.

Studiet, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Medical Journal of Australia, fortæller dog generelt intet om, hvorvidt det er en god eller dårlig ting at google sine symptomer, inden man går til lægen.

