Hvis du er tilhænger af en god kop kaffe, er der bestemt ingen grund til at stoppe med at drikke det.

Sådan lyder det i hvert fald fra en række forskere, der netop har taget hul på et nyt projekt om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem indtagelse af kaffe og risikoen for at udvikle Alzheimers.

For resultatet vil formentligt overraske de fleste. Det skriver TV 2 Norge.

Undersøgelsen, der er foretaget af forskere fra Edith Cowan University, tyder nemlig på, at kaffe ikke forværrer risikoen for at udvikle demems. Det fortæller Samantha Gardener, der er leder på projektet.

»De deltagere, der ikke lider af hukommelsestab og som har et højt indtag af kaffe, havde i undersøgelsen en meget lav risiko for at udvikle en kognitiv svækkelse, som ofte er et tidligt tegn på Alzheimers sygdom,« fortæller hun.

Undersøgelsen viste derimod, at de, der havde et dagligt indtag af kaffe, i stedet var med til at bremse ophobningen af proteinet betaamyloid, der er i hjernen.

Et protein, der ellers er forbundet med Alzheimers-patienter, idet PET-scanninger har vist, at de som regel har flere amyloid-proteiner end raske.

Hvor mange kopper kaffe drikker du til dagligt?

Resultatet af undersøgelsen overrasker ikke Dag Steinar Thelle, der er professor i epidemiologi ved Universitetet i Oslo og Göteborg.

Han understreger nemlig, at der ikke er nogen tvivl om, at kaffen vil påvirke de kognitive funktioner i hjernen. Det er jo netop dét, som kaffe kan: »påvirke hjernen med dens koffein,« siger han.

Herudover påpeger han, at forskningen om netop demens og kaffe er gået begge veje gennem tidens løb, og derfor mener han, at det er for tidligt at drage konklusioner.

Men én ting slår han alligevel fast, og det er, at man nok ikke tager skade af at drikke en kop kaffe eller to.

Danskerne drikker i gennemsnit tre-fire kopper kaffe dagligt, og det betyder, at vi er det fjerde mest kaffedrikkende folk i verden.