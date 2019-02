Om du kan lide det isblåt eller koralfarvet - hvis du ikke kan få nok af havets dybe nuancer, så må du hellere nyde dem nu.

For om få årtier forventes farverne at se anderledes ud.

Et nyt studie af Massachusetts Institute of Technology afslører, at global opvarmning vil få verdenshavene til at skifte farve, skriver The Independent.

Ifølge studiet skyldes ændringerne, at varmere vandstrømme vil ændre havenes mængde af plankton markant, og det vil påvirke farven på havet.

Nogle steder forventes vandet at blive mere blåt, mens det andre steder vil blive grønt.

De små levende encellede organismer, som kaldes plankton, vil gøre de kølige, mere plankton-rige have grønnere, mens havene i de subtropiske områder vil blive mere blåt, eftersom planktonet forsvinder.

Forskerne bag studiet brugte en computermodel til at vurdere, hvordan global opvarmning vil påvirke verdens planktonpopulation.

Til deres overraskelse afslørede computermodellen, at hvis den globale opvarmning fortsætter som nu, vil ændringen allerede kunne ses i løbet af få årtier.

Inden slutningen af dette århundrede vil mere end halvdelen af verdenshavene have skiftet farve betydeligt.

En af studiets forskere, marinbiolog dr. Stephanie Dutkiewicz, forklarer, at farveforskellen vil være svær at se.

»Modellen viser, at forskellen i farverne ikke vil synes tydelige for det blotte øje, og oceanerne vil stadig se blå ud i de subtropiske områder og grønne i områderne ved ækvator og polerne,« siger Stephanie Dutkiewicz.

Dog kan resultaterne af de skiftende mængder plankton alligevel skabe alvorlige konsekvenser for havdyrenes fødekæder.

Stephanie Dutkiewicz pointerer, at de varmere havtemperaturer utvivlsomt vil påvirke populationen af plankton, og hvis bestanden ændrer sig for meget, vil det have konsekvenser for alle levende væsner i havet.

Ifølge studiet er ændringerne uundgåelige, hvis den globale opvarmning fortsætter som i dag.