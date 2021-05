Du bliver ikke ældre end 150 år. Punktum.

Det konkluderer et nyt forskningsprojekt, som med anvendelse af kunstig intelligens samt en stor gruppe af frivillige forsøgspersoner i Storbritannien og USA er nået frem til resultatet.

Det er det britiske Nature Communications, som har offentliggjort konklusionen på studiet denne uge.

De fleste vil nok sige, at det går nok endda, hvis man kan blive 150 år.

For det hidtil ældste menneske, franske Jeanne Calment, som døde i 1997, opnåede en alder på 122 år.

Og det er vel også en slags alder.

Men ikke desto mindre: Det er altså ifølge studiet ikke muligt for et menneske at opnå en alder, der er højere end 150 år. Hvilket hamrer en pæl igennem ønsket om at kunne opnå evigt liv. Hvis man har sådan et.

Ifølge studiet skyldes det førsat og fremmest to hovedfaktorer:

Den ene er det enkelte menneskes biologiske alder.

Den anden er evnen til restituere og komme tilbage i en tilstand, hvor kroppen har det bedst og slapper optimalt af.

Altså kroppens evne til at yde modstandsdygtighed, når det er nødvendigt.

Først og fremmest har forskerne gennem studiet opdaget, at menneskekroppen fra det 120. år fuldstændig mister evnen til at være modstandsdygtig.

Det vil sige evnen til dels at kunne restituere, dels at kunne stå imod forskellige former for sygdomme og ydre påvirkninger.

»I takt med at vi ældes, er det nødvendigt med mere og mere tid til at restituere efter en påvirkning. Og samtidig bruger vi som mennesker i gennemsnit mindre og mindre tid, hvor vi befinder os i en fysisk optimal tilstand,« siger forskningsleder Timothy V. Pyrkov til New York Post i forbindelse med offentliggørelsen af aldringsstudiet.

Forsøgspersonerne har alle fået installeret en app på deres iPhone, som så løbende har sendt data til forskningsholdet.

Ved hjælp af kunstig intelligens har det derefter været muligt at skabe en tænkt situation, hvor personernes alder fremstår væsentligt højere, end den i virkeligheden er.