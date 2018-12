Det er måske sjældent, du forestiller dig, at du vandrer rundt på kilometervis af liv, når du går rundt her på Jorden.

Men dybt under vores fødder er der faktisk et enormt økosystem, og fordi meget af det er uopdaget, finder forskere fra hele verden nye former for liv hele tiden.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk

Det er faktisk ret utroligt, at liv overhovedet kan eksistere dernede, for det er både udsat for ekstremt høje temperaturer, et stort tryk, og der er intet sollys og meget lidt næring.

Alligevel lyder estimatet på, at der er så mange mikroorganismer under jordoverfladen, at det svarer til vægten af alle mennesker på Jorden tilsammen flere hundrede gange, og at selve økosystemet er næsten dobbelt så stort som alle verdens have tilsammen.

Samtidig er økosystemet cirka lige så forskelligartet som det i Amazonas eller på Galapagos-øerne.

»Det er ligesom at finde en helt ny beholdning af liv på Jorden. Vi opdager nye typer liv hele tiden. Så meget liv er inde i Jorden i stedet for ovenpå den,« siger Karen Lloyd, der er lektor på University of Tennesse og en af forskerne, der har undersøgt de nye fund, til The Guardian.

Blandt andet har de fundet mikroorganismer, der kan overleve i flere årtusinder og i temperaturer op til 122 grader.

Opdagelserne er lavet blandt 1.200 forskere fra 52 lande over 10 år.

Fundene blev præsenteret på det årlige møde for American Geophysical Union (AGU) i Washington DC denne uge.

Den endelige rapport vil blive publiceret i oktober 2019.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Videnskab.dk