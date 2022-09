Lyt til artiklen

En bil, der sluger mere CO₂, end den udleder?

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men den er faktisk god nok.

Det er nemlig, hvad 35 hollandske universitetsstuderende har bygget, om som de nu er på turné i USA for at vise frem for virksomheder og universiteter.

Det skriver Berlingske, som citerer nyhedsbureauet Reuters.

Bilen renser simpelthen luften, mens den kører. Oveni dette er de fleste af bilens komponenter tre-d-printet ved brug af genbrugsplastik som materiale.

»Vores endelige mål er at skabe en mere bæredygtig fremtid,« forklarer Jens Lahaije fra TU/ecomotive, som er det selskab, som de studerende fra Eindhovens Tekniske Universitet har oprettet.

De studerendes opgave lød på at lave en bil, som slet ikke havde nogen udledning af CO₂, men det kunne de altså gøre bedre.

De har således udviklet et filter, der opsamler CO₂, mens bilen kører, og renser luften.

Et filter, som de studerende har søgt patent på.

Bilen, som hedder ZEM, der står for 'Zero Emission Mobility', kan lige nu køre 320 kilometer, før CO₂-filtreret skal tømmes. Håbet er, at filteret i fremtiden kan tømmes på ladestationer.