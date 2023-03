Lyt til artiklen

De seneste seks år er der sket noget på Antarktis, som har fået forskerne til at spærre øjnene op.

»Det har været en stor overraskelse for mange,« siger René Forsberg, som er professor på DTU.

De enorme mængder havis ved sydpolen bliver nemlig mindre og mindre. De smelter mere end nogensinde før.

Rekorden er slået tre gange de seneste seks år, skriver The Guardian. Det kan forskere blandt andet konstatere på baggrund af satellitbilleder, som har overvåget mængden af is omkring Antarktis 18.000 km store kystlinje i 44 år.

René Forsberg fortæller, at danske forskere for DTU i vinters også selv besøgte Antarktis, hvor de med egne øjne konstaterede udviklingen.

»Vi kan se, at isen bliver tyndere og mindre dernede. Det er et tegn på, at klimaforandringerne også slår igennem her,« siger han.

»Det er bemærkelsesværdigt, at det nu sker så hurtigt.«

Normalt råber klimaforskere vagt i gevær og slår alarm i forbindelse med, at indlandsisen og store gletsjere smelter ud i havet, da det giver havstigninger. I dette tilfælde er der tale om havis, som flyder på havet, og derfor ikke ændrer vandstanden direkte.

Professor på DTU René Forsberg forklarer, at havisen til gengæld fungerer som skjold for indlandsisen, så den er mere beskyttet.

Forsvinder havisen, så er indlandsisen mere udsat.

»Medmindre havis accelererer smeltningen af indlandsisen endnu hurtigere. Den proces er langsomt i gang.«

Den største bekymring er for René Forsbergs de store iskapper på Antarktis, som smelter.

Det gælder blandt andet gletsjeren Thwaites, også kaldet 'Dommedags-gletsjeren', der ligger i den vestlige del af Antarktis.

»Deres afsmeltning stiger voldsomt i øjeblikket. Spørgsmålet er, om det kan løbe endnu mere løbsk.«

Når disse ismasser smelter, så påvirker det nemlig direkte vandstandsstigningen i Danmark.

»Det vil ske i vores børn eller børnebørns levetid. Der er derfor, at det er nu, at vi skal bygge havsikring.«