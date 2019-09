Forskere har taget det første skridt hen imod at overføre bakterier fra én kvindes vagina til en anden. Det skriver forlaget Frontiers i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Metoden kaldes vaginal mikrobiota-transplantation (VMT), og forskerne håber, at transplantationer af vaginalvæske fra sunde donorer kan hjælpe patienter, der har fået en unormal bakterieflora.

Hver femte kvinde bærer ingen eller kun få mælkesyrebakterier i skeden. Disse kvinder kan blandt andet have højere risiko for klamydia, nedsat frugtbarhed og graviditetskomplikationer.

Forskerne vil under nye forsøg prøve at overføre de gavnlige bakterier mellem to kvinder og gå udenom eventuelle sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Behandlingen kan forhåbentlig komme til at gavne patienter med ’bakteriel vaginose’, der er en ændring i den normale bakterieflora i skeden.

»Vi har meget få behandlingsmuligheder til rådighed for bakteriel vaginose, og ingen af dem er fuldt helbredende eller genoprettende,« fortæller Ethel D. Weld, der er medforfatter på studiet og professor i medicin på John Hopkins Universitetet i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forskerne vil specifikt undersøge, om vaginalvæsketransplantationer kan gendanne den beskyttende bakterie-type Lactobacillus, der blandt andet danner mælkesyre.

»Der er epidemiologisk bevis for, at vaginal mikrobiota-overførsel allerede forekommer. Eksempelvis mellem kvinder, der har sex med kvinder,« forklarer Ethel D. Weld i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Sammen med sine forskerkolleger leder hun nu efter frivillige donorer, sådan at de kan starte forsøgene.

