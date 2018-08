Britiske videnskabsmænd mener nu at have svaret på, hvorfor så mange skibe er sunket i den mystiske Bermuda-trekant i den vestlige del af Atlanterhavet.

Det er eksperter fra University of Southampton, der nu er nået frem til, at det er et helt naturligt fænomen i form af nogle særligt voldsomme bølger, der har ført til, at over 1.000 menneskeliv i de sidste 100 år er gået tabt i det 700.000 kvadratmeter store havområde mellem Florida, Bermuda og Puerto Rico. Det skriver flere medier, heriblandt Vice.

Forskerne fortæller i en dokumentar på den britiske tv-station Channel 5, 'The Bermuda Triangle Enigma', om, at de via indendørs simulatorer har genskabt de gigantiske bølger, der opstår uventet på åbent hav. De ekstreme bølger, der kun varer nogle minutter, blev første gang observeret af satellitter ud for Sydafrikas kyst i 1997. Nogle af bølgerne kan være op til 30 meter høje.

Britiske forskere bringer os nu lidt tættere på, hvorfor der er sket så mange forlis i Bermuda-trekanten. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix Vis mere Britiske forskere bringer os nu lidt tættere på, hvorfor der er sket så mange forlis i Bermuda-trekanten. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix

Forskerholdet byggede en model af USS Cyclops, et stort skib, der blev meldt savnet i Bermudatrekanten i 1918 og kostede 300 personer livet. På grund af skibets lette konstruktion tager det ikke længe, før vandet får overtaget. Derfor er det nærliggende at tro, at en båd som USS Cyclops kan blive delt i to af de massive bølger.

»Der er storme fra syd og nord, der mødes. Og hvis der kommer en storm mere fra Florida, kan det danne en potentiel dødelig formation af ekstreme bølger,« siger dr. Simon Boxall fra det oceanografiske center ved University of Southampton.

Mystikken om Bermuda-trekanten har bredt sig siden begyndelsen af 1900-tallet, hvor det kom frem, at området har usædvanligt mange skibsforlis på samvittigheden. Teorierne har hidtil gået på alt fra paranormale aktiviteter såsom ufo'er, jordens magnetfelt, store mængder metangas som følge af jordskred på havbunden og det faktum, at området er ganske trafikeret.