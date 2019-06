Forskere tester et nyt helbredstjek til astronauter under en parabolflyvning i nul tyngdekraft.

Forskere fra Rigshospitalet har udviklet en ny slags måleudstyr, der skal passe på astronauters blod på en fremtidig Mars-rejse.

Det skriver Videnskab.dk, hvor du også kan se en video fra et styrtdykkende fly, hvor det nye måleudstyr bliver testet.

»Os bekendt er det første gang, nogen har forsøgt at måle blodvolumen i vægtløs tilstand,« siger professor Carsten Lundby fra Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet. Han er en af forskerne bag projektet.

Indtil nu har det været dyrt at lave blodmålinger samt umuligt at klemme de store og besværlige apparater, der måler blodvolumen ved hjælp af radioaktive sporstoffer, ind i en lille rumraket, men det nye udstyrs målemetode er langt mere praktisk, siger Carsten Lundby.

En rejse til Mars vil sætte menneskroppen på en hård prøve.

Den korteste tur til Mars vil ifølge NASA’s nuværende planer tage minimum seks måneder, og fastspændt i en lille rumkapsel vil astronauterne have meget begrænset mulighed for at bevæge kroppen undervejs.

Den fysiske inaktivitet kan sænke deres blodvolumen. Deres niveau af røde blodlegemer, der transporterer ilt rundt i kroppen, falder simpelthen.

Det vil skade både astronauterne og missionen.

Lav blodvolumen kan gøre dem sløve, udmattede, svimle, ukoncentrerede og give kvalme. Det kan ligefrem få dem til at besvime. Her kommer det nye apparat ind og kan løbende holde øje med, om astronauternes blodvolumen ser ud, som det skal.

Men hvad skal astronauterne gøre, hvis blodvolumen daler, når de befinder sig 30 millioner kilometer væk fra Jorden?

Tidligere forskning viser, at hvis mennesker befinder sig i et tyndt luftlag, udvikler kroppen flere røde blodlegemer, som transporterer ilt. Så måske kan et lavt lufttryk i rumraketten udligne dykket i blodvolumen.

For at undersøge, hvordan blodvolumen påvirkes i tynd luft, rejser forskerne fra Rigshospitalet senere i år ned til Antarktis.

Her vil de sammenligne blodprøver fra forskere, der i månedsvis overvintrer på to forskellige forskningsstationer i enten 3.200 meters højde eller ved havoverfladen.

Computeren analyserer blodprøven, og efter 1-2 minutter dukker resultatet på på skærmen. (Foto: ESA)

