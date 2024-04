En yderst sjældent svampeart er blevet fundet i Skotland.

Historien har skabt overskrifter i en række medier. Men den indeholder også en uventet drama.

Svampen, der normalt kun vokser i Alperne og i Skandinavien, har det mundrette navn Chamonixia caespitosa.

I naturen har den en farvekombination af hvid og blå, der ligner en blåskimmel ost.

Men her stopper sammenligningen også.

Chamonixia caespitosa er nemlig ikke spiselig for mennesker.

Den er fundet i det vestlige skotske højland nær byen Creagan. Og det er kun anden gang, svampen er fundet på de britiske øer.

Sidste gang var i det nordlige Wales for syv år siden, skriver The Guardian.

Og derfor er det lidt af et mysterium for forskerne, hvordan svampen er havnet på de britiske øer. Fungi-sporer har nemlig svært ved at rejse over store distancer med vinden.

Foruden mysteriet om, hvordan den sjældne svampeart er havnet i det vestlige Skotland, så repræsenterer den også et større dilemma for de lokale myndigheder.

Det skyldes, at fundet af Chamonixia caespitosa skete i en plantage, der står til at skulle ryddes for at gøre plads til naturlig atlantisk regnskov.

Og derfor står de lokale myndigheder, som ejer området, nu med lidt af et dilemma.

For fortsætter man arbejdet med at rydde plantagen for at gøre plads til naturlig skovvækst, så vil den jord, som den sjældne trøffel er fundet og åbenbart også trives i, forsvinde og dermed også muligheden for yderligere vækst af Chamonixia caespitosa i området og på de britiske øer.

Håbet er dog, at trøflen reelt er mere udbredt, end man kender til nu, lyder det fra en ekspert til The Guardian.

»Det er fascinerende, at vi fandt en fremmed svampeart i et fremmed træ,« siger Dr. Andy Taylor, der studerer svampes molekyler ved James Huttin Institute.

»Det interessante er, at svampen er utrolig sjældent på verdensplan, så det rejser spørgsmålet: har vi et ansvar for at sikre, at den overlever, da vi ikke kender dens udbredelse,« siger forskeren og svarer delvist på sit eget spørgsmål:

»Jeg formoder, at den findes andre steder, da den vokser et relativt almindeligt levested.«

Det er endnu ikke besluttet, hvad der endegyldigt skal ske med plantagen, hvor den sjældne svampeart blev fundet.