Vi ved nok ikke, at vi gør det, men når vi lyver, har vi en tendens til at kopiere kropssproget fra den, vi står og lyver overfor.

Det viser et nyt videnskabeligt studie, skriver mediet New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Og måske kan opdagelsen føre til en ny form for løgne-detektor.

Hollandske forskere fra Erasmus University Rotterdam fandt resultatet ved at få 50 universitetsstuderende til hver især at løse et svært puslespil på bare 5 minutter.

Umiddelbart var det umuligt at løse, men rundt omkring i det lokale, de var placeret i, var der gemt små ledetråde. Det fik nogle studerende til at snyde.

Én af forskerne bag studiet sagde til de studerende, at hun selv ved et uheld havde efterladt ledetrådene. Hun bad de studerende om at dække over hende for sin overordnede.

Efterfølgende optog forskerne interview med de studerende. Gjorde de studerende, som de var blevet bedt om, ville de altså lyve.

Forskerne placerede såkaldte accelerometre på hoved, bryst og arme, som målte de studerendes små bevægelser. Og de studerende, der løj, kopierede interviewerens bevægelser ifølge accelerometeret.

Bevægelserne var så små, at de ofte ikke var synlige for øjnene.

Løgne-mimeriet kan skyldes, at dét at lyve kræver så meget hjerneaktivitet, at de studerende vælger at slå dele af hjernen fra, der styrer kropssproget, og bare kopiere dét, de ser foran dem, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

»Det er lang vej endnu, til man har fundet en pålidelig metode til at omsætte studiets resultater til en decideret løgne-detektor. Men resultaterne lover godt,« siger Tim Brennen fra Oslo Universitet, der ikke har deltaget i studiet, til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Det er et fascinerende studie, der bidrager med god grundforskning til brug i fremtidens retssale, hvis resultaterne valideres af mere dybdegående studier, mener forskeren.

