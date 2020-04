Kliamforandringerne rykker tættere og tættere på.

Det er vores hverdag i Danmark ofte præget af, når vi snakker affaldssortering og bæredygtighed

Men lige nu er eksperter ved at overse en del af Danmark - nemlig Grønland.

Et nyt studie viser, at området ikke er taget i betragtning i internationale klima-beregninger, det skriver The Guardian.

I sommeren 2019 var der et stort område af Grøndlands indlandsis, som smeltede.

Og det er gået meget hurtigere end gennemsnittet i tidligere årtier.

Det bekræfter eksperter fra universitetet i Liege, som har nærstuderet den grønlandske natur.

Figurer viser, at i alene i juli, der smeltede 197 gigaton af overfladeis - det svarer til vand, som kan være i cirka 80 millioner olympiske bassiner.

Folkene bag denne undersøgelse siger, at klima-modellerne lavet af det internationale panel for klimaforandringer (IPCC), ikke har taget de usædvanlige varme vejr-forhold i betragtning.

Hvis vejret fortsætter i den samme styrke, så kan det fremtidige smelteniveau være dobbelt så højt, som rapporterne lige nu foreskriver - det kan for alvor true vandstanden omkring Grønland.

»Denne ópdagelse er et positivt alarm-signal om, at vi straks skal ændre vores måde at leve på for at stoppe klimaforandringer. Ellers er det muligt, at de nuværende klima-rapporter er for optimistiske for de arktiske områder,« siger Dr Xavier Fettweis, som er medforfatter af undersøgelserne.

Han tilføjer, at vejrforholdene næppe kommer ned på et 'naturligt' niveau for området foreløbigt, og højst sandsynligt er dreven af global opvarmning.