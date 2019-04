Hvis du har en forkærlighed for dinosaurusser og masser af penge på lommen, så er det med at kigge ind på e-Bay en af de kommende dage.

Der er nemlig et dinosaur-fossil til salg, og det er ikke hvilken som helst dinosaur. Auktionen har vakt debat og kritik i USA.

Det er dinosaur-fossilet ’Son of Sampson’, du nu kan slå kløerne i.

Prisen er knap 20 millioner danske kroner. Fossilet er unikt, da det er en børne-udgave af en Tyrannosaurus Rex, og det er en af få i hele verden, skriver sciencemag.org.

Den lille dinosaur blev fundet på en privat grund i Montana i 2013. En mand ved navn Alan Detrich og hans bror gjorde det opsigtsvækkende fund.

I 2017 udlånte de så fossilet til et museum i Lawrence, Kansas, hvor glade gæster har kunnet se fossilet i mere end et år.

Men pludselig blev den lille T-Rex sat til salg, og det har nu udløst en rasende debat blandt amerikanske videnskabsmænd og palæontologer.

For blev fossilet udelukkende sendt på museum, så brødrene havde et udstillingsvindue, før de satte den til salg på nettet?

T-Rex-fossiler i forskellige størrelser. Foto: ROBYN BECK Vis mere T-Rex-fossiler i forskellige størrelser. Foto: ROBYN BECK

Og så er der den rent videnskabelige diskussion.

For hvis det unikke dinosaur-fossil bliver solgt til en privat samler, kan man ikke studere det yderligere og blive klogere på, hvad det 68 millioner år gamle fossil egentlig er: en helt ny race af tyrannosaurusser eller en ung T-Rex?

»Problemet er reproduktionen af videnskab,« siger Thomas Carr, palæontolog med speciale i dinosaurussers vækst, ved Carthage College, Wisconsin.

Han har undersøgt T-Rex’en, men forklarer, at man kun kan lave ordentlig forskning, hvis forskellige eksperter kan studere fossilet gennem flere år. En metode, som bliver umulig, hvis det bliver solgt til en privat samler.

Lige så snart museet hørte, at den dinosaur, de havde på udstilling, var sat til salg på nettet, tog de den ud af udstillingen og returnerede den til Alan Detrich.

Manden selv erkender, at han måske fik sat dinosauren til salg lidt for hurtigt, før han fik informeret museet om det. Han står dog fast på, at han er klar til at sælge.

Ifølge Thomas Carr er det meget lidt sandsynligt, at den lille T-Rex bliver solgt til et andet museum, da han mener, at prisen på 20 millioner kroner er ’absurd’.

Falder den sjældne dinosaur i private hænder, er det ikke vildt usædvanligt. Ifølge Sciencemag.org er der mindst 34 T-Rex-fossiler i privat ejerskab i dag.