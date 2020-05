Når de professionelle fodboldspillere i de næste uger sparker gang i ligaerne i Danmark, England og andre europæiske lande, er risikoen for skader måske højere end ved en normal sæsonstart.

Spillerne vender tilbage fra måneder uden deres normale træning og har haft ret kort tid til at komme i kampform.

Tidligere studier har vist, at skader typisk rammer spillere i det sidste kvarter af en kamp, hvor de er mest trætte. Derfor foreslår forskere fra blandt andet Syddansk Universitet, at man kunne overveje at korte kampe i for eksempel Superligaen ned til 75 minutter i stedet for de normale 90, indtil spillerne er kommet sig oven på corona-pausen. Det skriver Videnskab.dk.

»Vi har tidligere testet spillere ved at hive dem ud af kampe og tage biopsier af dem undervejs. I det sidste kvarter er der en kæmpe-nedgang i evnen til at lave intenst arbejde, og det er klart den mest kritiske situation i kampen, også i forhold til skader,« forklarer Magni Mohr, professor på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, til Videnskab.dk.

»Efter en lang pause, hvor mange spillere ikke har kunnet følge normal træning, er risikoen for skader sandsynligvis større end normalt. Det er derfor, vi kommer med det her lidt alternative forslag, uden at vi gør os overvejelser om, hvorvidt det er realistisk,« uddyber Magni Mohr, som tidligere har været med til at tilrettelægge den fysiske træning i den engelske Premier League-klub Chelsea.

Mange vil nok ærgre sig ved tanken om kortere kampe. Som Jesper Løvind Andersen bemærker – han er laboratorieleder og forsker på Bispebjerg Hospital og er konsulent i forbindelse med den fysiske træning i Superliga-klubben Brøndby IF – ville det bare ikke være ’rigtig’ fodbold.

»Det er en fundamental indgriben i spillet, ligesom hvis man ikke måtte heade, eller indkast blev afløst af indspark,« siger han til Videnskab.dk.

Tanken bliver da også skudt ned af Divisionsforeningen, der står for de professionelle rækker i dansk fodbold.

»Vi kommer ikke til at korte minutter af kampene. Spillerne vil være klar til at spille hele fodboldkampe,« lyder det kortfattet fra en travl direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen.

Forskerne bag kommentaren er tilknyttet fodboldforbundene i Portugal og Italien og er involveret i opstarten af fodbolden i eksempelvis Spanien og Italien. De har et bredere sigte end Superligaen.

Deres kommentar er primært sat i søen for at gøre verdens fodboldklubber opmærksom på, at opstart efter en lang corona-pause i mange tilfælde vil være noget helt andet end opstart efter en sommer- eller vinterpause.

Spillerne har været overladt til sig selv, har måske været i karantæner i huse eller lejligheder og kan være helt andre steder teknisk og fysisk, når de vender tilbage til klubberne, end de normalt ville være. I klubberne vil tiden til fælles træning inden den første kamp også være kortere end normalt.

Det hele øger risikoen for, at spillerne vil være langt mindre klar til kampe end normalt og derfor have højere risiko for at løbe ind i skader, bemærker Magni Mohr.

»Sandsynligheden for, at de her spillere er i meget værre forfatning end normalt, er meget høj – og erkendelsen af, at situationen er en anden, end når spillerne kommer tilbage fra ferie, er helt central, selvom situationen kan være bedre i Norden end andre steder,« forklarer Magni Mohr.

