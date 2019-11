Et sort hul er et objekt i rummet, der er presset så meget sammen, at det ikke fylder noget - og så opsluger det både gas, planeter, stjerner og endda lys.

Hvis ikke det er uhyggeligt at forestille sig, så bliver det det nok nu.

Forskere har nemlig opdaget et sort hul, der er så stort, at det ifølge teorien slet ikke burde eksistere.

Det har ellers tidligere været ment, at sorte huller maksimalt kan have en masse så stor som 20 gange solens størrelse.

Men ifølge en pressemeddelelse fra Chinese Academy of Sciences er det nyopdagede sorte huls masse intet mindre end 70 gange større end solens.

Chokket over størrelsen får forskere til at kalde det sorte hul et decideret 'monster,' men når de ikke kalder det det, er hullets officielle navn LB-1.

»Sorte huller af den størrelse burde slet ikke eksistere i vores galakse, ifølge vores nuværende modeller af evolutionen af stjerner,« siger Liu Jifeng, som er lederen af det hold, der opdagede det sorte hul:

»LB-1 er dobbelt så stor som, hvad vi troede var muligt. Nu vil teoretikere blive nødt til at tage imod udfordringen om at forklare dens størrelse.«

Billedet viser, hvordan NASA mener, at et sort hul kan visualiseres. Foto: NASA'S GODDARD SPACE FLIGHT CENT Vis mere Billedet viser, hvordan NASA mener, at et sort hul kan visualiseres. Foto: NASA'S GODDARD SPACE FLIGHT CENT

Forskere går nu igang med at forsøge at forklare, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre, at det LB-1 er blevet så enorm.

Et sort hul dannes, når en stjerne, der vejer mindst otte gange så meget som solen, dør. Her kollapser stjernens kerne og bliver presset sammen til ingenting, selvom den stadig vil veje det samme som før, den kollapsede.

En af forklaringerne på, hvordan LB-1 kan være så gigantisk går lige nu på, at hullet ikke er dannet af kun én stjernes kollaps, men måske er resultatet af to sorte huller, der kredser om hinanden.

En anden teori går på, at det sorte hul stammer fra en supernova - som er det sidste stadie af en stjerneeksplosion - udskiller materiale under eksplosionen, som derefter falder tilbage i supernovaen og skaber et sort hul.

Teorien er i princippet mulig, men den er aldrig blevet bevist, så hvis det er det, der har skabt monstret LB-1, så er det første gang, at teorien kan bevises.

LB-1 er et såkaldt 'stellar black hole,' der som nævnt er dannet af en stjernes død, og selvom det ikke er det største sorte hul, der nogensinde er fundet, er det sandsynligvis det største af sin slags.

Det sorte hul befinder sig 15.000 lysår fra Jorden.

Til sammenligning er afstanden til Solens nærmeste stjerne nemlig kun 4,22 lysår, og det er stadig temmelig langt væk.