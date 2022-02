Hvert år får cirka 8000 mennesker i Danmark konstateret Alzheimers sygdom. Nu er der positivt nyt om behandlingen af hjernesygdommen.

En gruppe forskere har nemlig fundet en ny metode til at behandle Alzheimers.

Sundhedspolitisk Tidsskrift skriver, at behandlingen er udviklet ved hjælp af kunstig intelligens. Gruppen af norske forskere, som står bag opdagelsen, har i en årrække forsket i Alzheimers.

Det, som den nye behandling helt konkret går ud på, er, at stofferne rhapontigenin og kaempferol stimulerer udrensningen af døde celler i hjernen.

»Vi mener, at vi skal være i stand til at mindske eller stoppe udviklingen af ​​sygdommen hos patienten. Det kan vi gøre ved at øge cellens evne til at rense sig selv,« lyder det fra Evandro F. Fang, som er lektor ved Universitet i Oslo.

Det tyder på, at den nye medicin giver en mere præcis behandling, ligeom der ikke er rapporteret bivirkninger.

Forskergruppen peger desuden på andre fordele ved en rensning af cellerne. De forklarer, at det også kan styrke andre organer, hvilket betyder, at hjertet og musklerne kan blive stærkere, som også er vigtigt for at mindske de udfordringer, patienterne møder på grund af sygdommen.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidskrift Nature, og indtil videre er forsøget foretaget med mus og en type ringorm.