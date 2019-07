Indlandsisen i Grønland gemmer på mindst 60 'subglaciale' søer, der kan ligge flere kilometer under overfladen.

Det skriver University of Sheffield i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video, da smeltevand gav voldsomme oversvømmelser omkring Watson-floden ved Søndre Strømfjord.

Søerne kan måske være en nøgle til at forstå, hvordan klimaforandringerne påvirker gletsjerne og den grønlandske indlandsis, fortæller forskerne i det nye studie.

»Disse søer kunne være vigtige forskningsområder for at lede efter spor fra ekstremt liv og for at tage prøver af sedimenter i søerne, der udgør en logbog over klimaforandringerne,« siger ph.d. Stephen Livingstone i pressemeddelelsen fra University of Sheffield ifølge Videnskab.dk.

I det nye studie har forskerne analyseret radaroptagelser fra i alt 500.000 kilometers overflyvninger af Indlandsisen.

Radarbølgerne kan nå helt ned til bunden af Indlandsisen, og med optagelserne har forskerne nu føjet 54 subglaciale søer til de seks søer, man i forvejen kendte til.

Søerne befinder sig under isen, der nogle steder er omkring 3 kilometer tyk, og de varierer i længde fra omkring 200 meter til knap 6 kilometer.

Søerne fyldes med vand ad forskellige veje, fortæller forskerne:

Is smelter under tryk, og det enorme tryk fra gletsjerisen kan dermed give afsmeltning af isen længere nede

Isens friktion hen over underlaget danner varme, som til gengæld smelter en del af isen.

Varme fra Jordens indre kan smelte isen

Vand fra overfladen kan nå ned til søerne igennem revner i Indlandsisen

De fleste af de nyopdagede søer blev fundet under is, der bevæger sig relativt langsomt, i god afstand fra den indre del af Indlandsisen, og forskerne vurderer, at de er forholdsvis stabile.

Men efterhånden som klimaet bliver varmere, vil der danne sig flere søer ovenpå isen.

Og hvis dette vand finder ned i søerne under isen, kan de subglaciale søer blive dynamiske og skiftevis fyldes med vand og derefter tømmes, vurderer forskerne.

Forskerne fandt i det nye studie allerede et tegn på denne tendens, da to søer under isen først blev tømt for vand og derefter genopfyldt.

Fra lignende søer ved Antarktis ved vi allerede, at det kan få den overliggende is til at bevæge sig hurtigere, når søerne skiftevis fyldes og tømmes for vand.

