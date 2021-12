Isen smelter i Himalayas bjerge. Og det går hurtigere end ventet.

Det er dommen fra en gruppe forskere fra Universitetet i Leeds i Storbritannien, og konsekvensen er ikke til at overskue. Det skriver Independent.

For det kan betyde, at flere 100 millioner mennesker i Asien kan risikere at få forringet deres vandforsyninger.

Men det vil også gå ud over dem, der er afhængige af de asiatiske floder, for at få adgang til mad og energiforsyninger.

»Folk i regionen seer allerede disse ændringer, som går langt ud over, det vi har været vidne til i århundreder,« lyder det fra dr. Simon Cook fra University of Dundee, som er medforfatter på studiet fra Leeds.

Derfor bekræfter studiet, hvad folk allerede har haft på fornemmelsen.

Forskerne fra Leeds nemlig har fundet ud af, at gletsjerne i Himalayas bjerge i de seneste årtier er smeltet ti gange hurtigere, end de gennemsnitligt har gjort siden den lille istid for mellem 400-700 år siden.

Gletsjerne har helt præcist mistet 40 procent af deres masser svarende til en isklump på omkring 586 kilometer. Det kan sammenlignes med et areal på størrelse med Alperne, Caucasus og Skandinavien tilsammen.