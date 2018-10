Vulkanudbruddet fra Vesuv i år 79 e.v.t. er måske en af verdens mest kendte og drabelige naturkatastrofer.

Uhyrlighederne varede i to dage, de begravede Pompeji og mange andre byer i aske og pimpsten og dræbte mere end 16.000 mennesker.

Nu har forskere fra Federico II University Hospital i Italien set nærmere på 125 velbevarede skeletter fra ødelæggelsen, og deres undersøgelser tilføjer endnu et makabert kapitel til tragedien, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Forskerne har således fundet mærkelige rester af røde og sorte mineraler i knoglerne og indeni kranierne.

Ifølge de analyser, forskerne har foretaget af skeletterne, indeholder disse rester jern og jernoxider, hvilket kan tyde på, at det stammer fra kogende og dampende blod.

Det har fået forskerne til at udlede, at ofrene døde en voldsom død, hvor varmen har fået alle kropsvæskerne op på et kogepunkt, der til sidst har skabt så kraftigt et damptryk, at kranierne er eksploderet indefra - ligesom når grydelåget løfter sig under madlavning.

I de havnefrontskamre, hvor skeletterne er fundet, har man også fundet andre metalgenstande som mønter og ringe, så forskerne kan ikke med 100 procent sikkerhed sige, at jernet på knogler og kranier stammer fra kogende blod.

Det er dog deres hypotese, at ofrene er kogt over indefra, og det underbygges yderligere af undersøgelser på kranierne:

»Undersøgelser af ofrenes skeletter viser revner og eksplosioner i kranieskallen og en sortfarvning af den ydre og den indre skal, der kan forbindes med sorte ekssudater (en udskillelse af væske fra celler og kar på grund af betændelse, red.) fra kraniebruddet og de brækkede knogler,« skriver forskerne i deres studie, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift PLOS One.

»Den slags effekter kan være en kombination af en direkte udsættelse for varme og et øget kranie-damptryk, der kommer af, at hjernen er blevet kogt, hvilket kan lede til en eksplosion af kraniet,« skriver de yderligere i studiet.

