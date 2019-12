Når det kommer til at bearbejde tal og kunne tælle, for eksempel hvor mange lamper, der hænger i loftet, eller hvor mange æbler, der ligger i indkøbskurven, så er det for menneskers vedkommende en medfødt evne.

Spædbørn kan således se forskel på samme antal objekter eller flere eller færre. Og et nyt studie viser, at dét kan hunde faktisk også.

Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Med hjælp fra menneskets bedste ven har et hold forskere fra Emory University fundet ud af, at hunde bruger de samme dele af hjernen til at tælle med, som mennesker gør.

Det betyder i et evolutionsmæssigt perspektiv, at de dele af hjernen, som bearbejder tal, ikke har udviklet sig, siden mennesker og hundes veje skiltes for cirka 90 til 100 millioner år siden.

»Vi gik direkte til kilden selv og observerede hundenes hjerner, for at få en forståelse af hvordan hjernens neuroner opfører sig, når hundene får vist forskellige antal prikker,« forklarer Lauren Aulet, som er kognitiv psykolog.

For at undersøge hundenes hjerner trænede forskerne 11 firbenede venner til at gå ind i en MR-skanner og ligge helt stille derinde.

Forskerne signalerede ikke til hundene, hvad der skulle ske inde i MR-skanneren, men blot at de skulle ligge derinde. Og på grund af hundenes uvidenhed kunne forskerne få et helt 'rent' billede af, hvordan dyrenes hjerner reagerede.

Når de lå i MR-skanneren fik hundene vist forskellige antal prikker på en skærm.

Forskerne kunne se, at de samme områder i hjernen, som mennesker bruger til at tælle med, lyste op hos hundene, når de fik vist prikkerne.

Og områderne i hjernen blev aktiveret endnu mere, når antallet af prikkerne blev ændret.

Samme sted i hjernen blev ikke aktiveret, når prikkernes størrelse eller placering blev ændret.

Hundene reagerede altså specifikt på antallet at prikkerne frem for størrelse og placering.

Studiet peger således på, at hunde kan bearbejde tal, uanset om mennesker træner dem til det eller ej.

Et tidligere studie har vist, at hunde kan tælle op til fem, og at de har en forståelse for, at 1+1 giver 2, hvorimod de kan fornemme, at 1+1 ikke skal give 3.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Biology Letters.

