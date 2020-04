Nogle gange smelter forskning og fantasi sammen, og når det sker, er det svært ikke at trække på smilebåndet.

Dybt inde i skoven i det nordøstlige Indien har et forskerteam nemlig opdaget en ny udspringer af slangearten grubeorme (Crotalinae) - en underfamilie af giftige slanger, som lever i Eurasien og Amerika.

Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Og hvad døber man en sådan opdagelse?

Trimeresurus salazar eller Salazars Pit efter den fiktive Harry Potter-karakter Salazar Slytherin selvfølgelig (grubeorme hedder pit vipers på engelsk).

Hvis du ikke er helt inde i Harry Potter-universet, så var Salazar Slytherin med til at grundlægge Hogwartz og er kendt for evnen til netop at tale med slanger.

Derudover har Slytherins hus slangen som symbol, så hvorfor ikke?

I studiet, der er udgivet i Zoosytematics and Evolution, skriver forskerne eksplicit, at de har valgt navnet Salazars Pit, fordi det relaterer sig til Salazar Slytherin.

Science Alert skriver, at der er op til 50 underarter af grubeorme, men Salazars Pit adskiller sig med antallet af hugtænder og dens hemipenis, som er de ydre hanlige kønsorganer hos slanger og øgler.

Han-slangen har derudover orange striber omkring hovedet.

En DNA-prøve har slået endeligt fast, at det er en ny opdagelse, som forskerne har gjort sig.

Men det er bestemt ikke sjov og ballade det hele. For det er faktisk med fuldt overlæg, at forskerne har valgt navnet Salazars Pit.

Ifølge Science Alert kan et specielt navn nemlig være med til at lede opmærksomheden hen på biodiversitet, fordi slangernes habitat lige nu er truet af både store landsbrugsprojekter og tilblivelsen af flere veje omkring skovene i Indien.

