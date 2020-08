Ligesom os mennesker kan hajer godt være gode venner, selvom de ikke er i familie.

Sådan er livet for de grå revhajer (Carcharhinus amblyrhynchos), der svømmer sammen i grupperinger i flere år. Det skriver Florida International University i en nyhedsopdatering ifølge Videnskab.dk.

Amerikanske og britiske forskere har i 4 år fulgt 41 hajer ved Palmyra-atollen, der ligger syd for Hawaii i Stillehavet.

Ved hjælp af lydopsporende enheder og kameraer, der er været sat fast på hajerne, har forskerne undersøgt de grå revhajers bevægelsesmønstre.

»Vi har i et stykke tid vidst, at hajer har tendens til at have sociale forhold med andre artsfæller, men vi havde ingen idé om, at disse bånd kunne vare ved i adskillige år,« fortæller David Jacoby i nyhedsopdateringen ifølge Videnskab.dk

Han er seniorforsker ved Zoological Society of London, som er en velgørenhedsorganisation med fokus på bevaring af dyr og deres levesteder.

Jacoby forklarer ligeledes, at disse sociale tilknytninger blandt andet kan opstå, hvis der ikke er en mage i nærheden, eller hvis hajen ikke er under beskyttelse af sin mor eller far.

Området omkring atollen er stort, men alligevel holder hajerne sammen på flokken, forklarer Yannis Papastamatiou, der er havforsker og adjunkt ved Institute of Environment hos Florida International University:

»Det kan være vanskeligt at bevare sociale forhold, når du bor under havet, men hajer vender rutinemæssigt tilbage til det samme geografiske sted,« siger Yannis Papastamatiou i nyhedsopdateringen ifølge Videnskab.dk.

