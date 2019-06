Forskere har gjort et på samme tid interessant og chokerende fund i den arktiske del af Canada.

Her har man fundet permafrost, som er ved at tø. 70 år tidligere end frygtet.

Umiddelbart kan det lyde irrelevant og lettere kedeligt. Men det er det langt fra.

Specielt hvis man bekymrer sig om klimaet.

»Det, vi så, var utroligt. Det indikerer, at klimaet nu er varmere end det har været på noget tidspunkt de seneste 5.000 år eller mere,« siger en af forskerne bag opdagelsen Vladimir Romanovsky, der er professor ved University of Alaska Fairbanks til The Guardian.

Opdagelsen, som er blevet gjort af forskere fra universitetet, er fremkommet via undersøgelser foretaget dybt inde i den arktiske del af Canada.

Blandt andet har Romanovsky og kollegaer besøgt en tidligere kold krigs-base, der ligger 300 km fra nærmeste bebyggelse, i 2016. Forskerne havde besøgt nogle af de samme områder omkring et årti forinden.

Og forskellen var slående.

Permafrosten i flere områder var begyndt at tø. Og hvor der før var is og sne, fandt forskerne nu vegetation flere steder.

Selvom rapporten af helt naturlige årsager begrænser sig til mindre områder i det enorme canadiske arktis, så mener en af forfatterne bag rapporten, at det kan være en lille del af et større billede.

»Det er som kanariefuglen i kulminen. Det er højst sandsynligt, at dette fænomen findes i et meget større område, og det skal vi se på som det næste,« siger Louise Farquharson, der er en af medforfatterne til rapporten, til mediet.

At den arktiske permafrost ser ud til at begynde at smelte 70 år før end forventet, kan få enorme konsekvenser for klimaet og dermed gøre en øget klimaindsats mere akut, mener Greenpeace.

»Tøende permafrost er en indikator for, at klimaforandringerne er ved at tippe til den gale side, og det sker lige foran vores øjne.«

»Den for tidlige optøning er endnu et klart signal om, at vi skal gøre vores økonomier uafhængige af kul straks,« siger Jennifer Morgan, der er direktør for Greenpeace International til The Guardian.

Hun refererer blandt andet til, at netop optøning af permafrost kan være en eskalerende faktor, når det kommer til klimaforandringer.

Den arktiske permafrost holder nemlig på store mængder drivhusgasser, som, hvis de frigives på grund af smeltende is, kan være med til at sætte yderligere tempo på opvarmningen af planeten.