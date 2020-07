Spanien er et af de lande i verden, som har været hårdest ramt af coronavirus. Alligevel er det blot 5 procent af befolkningen i Spanien, der har udviklet antistoffer mod sygdommen, skriver CNN ifølge Videnskab.dk.

Det viser et nyt, stort studie, som har testet mere end 61.000 spaniere for antistoffer, og som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift The Lancet.

»Eksperter har vurderet, at når cirka 60 procent har udviklet antistoffer, så kan man tale om flokimmunitet. Men vi er meget langt fra at nå det tal,« siger professor på National Institute of Epidemiology i Spanien, Marina Pollán til CNN.

Det nye studie viser desuden, at 14 procent af de testede, som havde antistoffer i første testrunde, ikke længere havde antistoffer, når de blev testet igen efter et par uger.

Ifølge forskerne tyder det på, at hvis man har haft et mildt forløb, så er immunforsvaret ikke blevet aktiveret nok til, at man bliver immun overfor ny coronavirus.

250.000 spaniere har været smittede med coronavirus, og 28.000 er døde af sygdommen.

»I lyset af disse fund er ethvert forsøg på at opnå flokimmunitet ved naturlig smitte ikke bare uetisk, men også uopnåeligt,« skriver Isabella Eckerle, som er leder af Geneva Centre for Emerging Viral Diseases, og Benjamin Meyer, virolog på University of Geneva, i en kommentar i The Lancet.

Andre artikler på Videnskab.dk: