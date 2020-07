I en oversvømmet grotte på halvøen Yucatan i Mexico har canadiske og amerikanske forskere fundet en cirka 11.000 år gammel okkermine i det nu oversvømmede grottesystem.



Det skriver McMaster University ifølge Videnskab.dk, der viser en video af undervandsgrotten.

»De oversvømmede grotter er som en tidskapsel. Der er tydelig evidens for okkerminedrift, som er foregået for tusindvis af år siden,« siger Ed Reinhardt, der er professionel dykker og professor på McMasters School of Earth, Environment and Society i artiklen fra McMaster University.

Han har været med til at lave det nye studie.

Dengang for mere end 11.000 år siden var det 2.000 kilometer lange grottesystem i Yucatan ikke oversvømmet, men gangene var smalle og uden lys.

Det nye studie viser, at minearbejderne arbejdede helt op til 650 meter inde i grottesystemets smalle gange for at udvinde den værdifulde okker. Altså langt fra Solens naturlige lys.

Med sig havde de forskellige redskaber til at udvinde det orangegule mineral samt trækæppe smurt ind i harpiks som fakler.

Forskerne har desuden fundet stenbunker flere steder på vej ind i grottesystemet. De er formentlig blevet brugt til at finde vej i de mørke og labyrintiske grottegange.

»Det bemærkelsesværdige er ikke kun, hvor velbevaret mineaktiviteten er, men også alderen og varigheden af aktiviteten. Vores studie bestyrker vores forestilling om, at okker har været et vigtigt materiale i menneskets historie,« siger professor fra University of Missouri Brandi Macdonald i artiklen fra McMaster University.

Hun er en af forskerne bag den nye opdagelse.

Okker blev blandt andet brugt til at smøre på kroppen som solbeskyttelse, som krigsmaling, til at afskrække myg og til at lave hulemalerier. Det nye studie viser, at okkerminen var aktiv i omkring 2.000 år fra for 12.000 år siden til for 10.000 år siden.

