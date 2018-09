Internationale forskere har fundet, hvad de tror kunne være den første kæmpedinosaur, skriver Wits University.

Ledumahadi mafube hedder den, og den stod fire meter høj over hofterne og med en 12 tons kampvægt som to afrikanske elefanter.

Ledumahadi mafube var planteæder og levede i den tidlige jura-periode for 200 millioner år siden i Afrika.

»Navnet afspejler dyrets store størrelse såvel som den kendsgerning, at dens afstamning opstod ved oprindelsen af ​​sauropod-dinosaurer,« siger professor i palæontologi Jonah Choiniere.

Foto: Wits University Vis mere Foto: Wits University

Ledumahadi var, hvad forskere kalder en overgangsdinosaur - et af naturens evolutionære eksperimenter. Den er nært beslægtet med sauropoder, som brontosaurus (den man kalder en ‘langhals’), men udviklede sig tidligere og uafhængigt af sauropoder.

Selvom denne fortidskæmpe ikke er den største dino der har levet, så er den meget speciel. Den viser, at disse dyr så langt tilbage som 200 millioner år siden var blevet de største hvirveldyr på jorden.

Forskellen mellem Ledumahadi og sauropoder er, at Ledumahadi havde mere bøjede forben og dens lemmer var enormt kraftige, hvorimod sauropoder på den tid havde slankere lemmer og fortrinsvis gik på to ben.

»De var samme størrelse som de gigantiske sauropod-dinosaurer, men mens arme og ben på disse dyr typisk er ret slanke, er Ledumahadi's utroligt tykke,« siger hovedforfatteren, Blair McPhee.

Her ses forskellige sauropoder - både fire-benede og to-benede. Foto: Wits University Vis mere Her ses forskellige sauropoder - både fire-benede og to-benede. Foto: Wits University

Knoglerne viser aspekter af to slags sauropoder, som forbinder de to grupper af dinosaurer, og gør Ledumahadi til et bindeled.

Men fundet er ikke kun et bindeled mellem to grupper af fortidsdyr, men også et bindeled mellem verdensdele. Den er nemlig også tæt beslægtet med andre kæmper, som forskere har fundet i Argentina i Sydamerika.

På Ledumahadi mafubes tid kunne disse dyr bevæge sig frit mellem de to kontinenter og det bakker teorien op om, at superkontinentet Pangæa stadig var sammenhængende i den tidlige jura-tid.

Superkontinentet Pangæa er teorien om, at alle jordens kontinenter engang hang sammen, før de blev adskilt til deres nuværende placeringer.