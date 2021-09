Fire stykker sten.

Det var den afgørende brik, arkæologerne på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet manglede for at bevise, at der ligger en stenalderboplads på bunden af Svanemøllen Havn.

Det skriver fakultetet på deres hjemmeside.

»Vi har fundet fire stykker bearbejdet flintesten, der gør os 99,9 procent sikre på, at der ligger en stenalderboplads begravet ud for Svanemøllen Havn. Det er som at finde en nål i en høstak, så vi er vildt glade,« siger Lars Ole Boldreel, lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Forskernes sikkerhed bunder i, at de fire stykker bearbejdet flint indikerer en tæthed på 500 stykker flint pr. kvadratmeter, hvilket passer med mange andre stenalderbopladser. De målinger man har foretaget på stedet, tyder desuden på, at der er endnu flere stykker dernede.

Man har brugt en særlig lydsginalsmetode til at udmåle bopladsen, som vurderes til at være 80 gange 120 meter og befinde sig syv-ni meter under havoverfladen. Med fundet markerer forskerne på Københavns Universitet sig på internationalt plan.

»Det er første gang i verdenshistorien, at nogen er lykkes med at lokalisere en boplads, der ligger så dybt under havets bund, nemlig omkring én meter nede, via de her lydsignaler. Så nu håber vi, at andre forskere på feltet vil tage metoden, hvor man billedligt talt hører stenalderredskaber kalde på sig fra dybet, alvorligt,« siger Ole Grøn, der er gæsteforsker på Københavns Universitet.

Nu håber forskerne, at man får tilladelse til at grave videre i havbunden, for så er der masser at finde ifølge Ole Grøn.

»Hvis man laver en reel arkæologisk udgravning, vil man eksempelvis kunne finde træskafter, buer, pile og kanoer. De er nemlig blevet beskyttet mod ilt af sedimentlag, hvilket gør, at de ikke er rådnet væk i vandet. Man kan måske også finde knoglerester fra stenalderfolk dernede,« siger Ole Grøn.

Det er Vikingeskibsmuseet i Roskilde, der nu skal afgøre, om der skal laves nye udgravninger i Svanemøllen Havn. Museet har ansvaret for al arkæologi på Sjælland.