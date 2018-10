Småbitte perler, fragmenter og fibre af plastik findes overalt, uden vi kan se det.

Og alt det mikroplastik fra vores plastikaffald havner blandt andet i fisk og havets pattedyr.

Nu har et hold australske forskere fundet spor af mikroplastik et nyt sted - nemlig i vores lort!

Det skriver nonprofitorganisationen United European Gastroenterology (UEG) ifølge en pressemeddelelse fra nyhedsbureauet Eurek Alert ifølge Videnskab.dk.

Godt nok var det kun otte personer, der fik analyseret deres afføring af de australske forskere, men til gengæld kom de fra henholdsvis både Italien, Japan, Polen, Holland, Rusland, Storbritannien, Finland og Østrig.

I alle prøverne var der spor af mikroplastik - op mod ni forskellige af slagsen samlet set - i afføringen, og alle forsøgsdeltagerne havde i tiden op til analysen drukket af plastikflasker eller spist mad pakket ind i plastik.

»I mine øjne er det ikke er en overraskelse at finde mikroplastik i menneskelort,« siger Chelsea Rochman, der er assistant professor (sammenligneligt med lektor på dansk, red.) ved Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Toronto, og ikke en del af det nye studie, til National Geographic.

»For mig viser det, at vi spiser vores eget skrald - vores dårlige håndtering har givet bagslag og er landet på vores tallerkener. Og ja, vi er nødt til at undersøge, hvordan det kan påvirke mennesker.«

Man har længe forsøgt at kortlægge mikroplastens veje rundt i vores miljø, og vi er endnu ikke helt sikre på omfanget af konsekvenserne for hverken dyr eller mennesker.

Men dette bekræfter, hvad forskere længe har forventet: At mikroplasten på et tidspunkt måtte ende i menneskers tarm.

Hvilke sundhedsmæssige konsekvenser det kan få, er forskerne endnu ikke sikre på.

