Leder du efter et seriøst forhold? Så nytter det måske ikke bare at samle så mange telefonnumre sammen som muligt. Det skriver The Telegraph ifølge Videnskab.dk

For selvom du har stimevis af matches på Tinder og diverse dating-apps, så har du som gennemsnitligt menneske tilsyneladende kun kapacitet til at kommunikere med syv af dem ad gangen. Sådan konkluderer forskere i et nyt studie fra Oxford University.

Forskerne har set på data fra 150.000 mennesker fra den amerikanske dating-hjemmeside eHarmony, der også har betalt det nye studie.

Her har de blandt andet fundet ud af, at selvom brugerne i gennemsnittet kontakter 12 nye mennesker om ugen, så holder de kun kontakten og skriver med lige knap syv mennesker på en uge.

Tilsyneladende ligger grænsen altså på lige omkring syv personer, hvis man, vel at mærke, leder efter et seriøst forhold.

»Det kan være anderledes på andre mere uformelle dating platformer. Brugerne på eHarmony er generelt ude efter et langtidsvarende og seriøst forhold, så vi mener, at vores resultater passer til mere seriøs dating adfærd,« siger Patrick Gildersleve, ph.d. studerende i psykologi ved Oxford University til The Telegraph, skriver Videnskab.dk.

Studiet viste desuden, at folk, der betragter sig selv som attraktive, er 16 procent mindre opsøgende end gennemsnittet, mens de er 33 procent dårligere til at svare på beskeder.

Studiet er endnu ikke publiceret, men venter på bedømmelse fra andre forskere - et såkaldt peer-review.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Videnskab.dk